ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysuruVolleyball

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT