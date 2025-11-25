ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ’ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!

2023ರಿಂದ 2025ರ ಅ.31ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 256 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಬಡಗಲ‍ಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 36 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
Mysore

