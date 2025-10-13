<p><strong>ಬೆಟ್ಟದಪುರ:</strong> ಗ್ರಾಮದ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ₹ 50 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದತುಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮುಖಂಡರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಡುಕೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಬಾರ್ಸೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಯಶೋದಾರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ರಾಮೇಗೌಡ, ಶೇಖರ್, ಡಿ.ಜಿ. ಕೂಪ್ಪಲು ಪ್ರಸನ್ನ, ಬಲರಾಮೇಗೌಡ, ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>