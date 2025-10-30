ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಏಕತಾ ಓಟ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯೊಜಿಸಿದ್ದ ಏಕತಾ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕತಾ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p><p>ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ್ನು ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಬವೇರಿಯಾದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫೆಲ್ಡ್ ಗೀಗಲ್, ರಾಲ್ಪ್ ಈರ್ನರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರೂ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.</p>