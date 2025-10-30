ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಏಕತಾ ಓಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysorePoliceRunning
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT