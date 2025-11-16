ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ‘ಮತ್ಸ್ಯ ದರ್ಶಿನಿ’

ಹಳೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾದರಿ ಸೇವೆ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Mysore

