ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೈಹಿಡಿದ ‘ರೆಡ್‌ ಲೇಡಿ’ ಪಪ್ಪಯಾ

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಎಚ್‌.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಬೆಳೆದ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Mysore

