ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತಿ.ನರಸೀಪುರ‌| ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ‌: ದೇವರಾಜ್

11ರಂದು ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಮನ, ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
