ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
mysuru
ಮೈಸೂರು | ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ₹96 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಬಾಕಿ !

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:16 IST
ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹ 150 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ್‌, ಎಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
Mysoretraffic fine

