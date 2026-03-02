ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಹುಣಸೂರು: ವಕ್ಫ್‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್‌ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:08 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
hunasuruRamadan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT