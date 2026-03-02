ಹುಣಸೂರು: ವಕ್ಫ್‌ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್‌ ಕಿಟ್‌ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ‘ಮುಸ್ಲೀಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹಬ್ಬ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಬಯಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಮಸ್ಜಿದೇ ಅಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗದು ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸಾಲಿನಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು– ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದವರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಇರಲಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಝುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವ ದೇಣಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಯುಬ್ ಖಾನ್, ಮಜಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಫೈರೋಜ್, ಜಾವಿದ್ ಮುನ್ನಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದಿನ್, ಫಜಲುಲ್ಲಾ ಎಚ್.ಎಂ., ಫೈಸಲ್ ಸೈಯದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮುಜೀವ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಫಾಝಿಲ್, ರಾಘು, ರವಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>