ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಫಾರಿ, ಚಾರಣ ಸ್ಥಗಿತ: ‘ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ’ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು

ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಲು ಸಫಾರಿ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿ.
– ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಸಂಸದ
ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾರಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ.
– ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ
