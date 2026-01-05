ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು: ಅಂಬೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿದ ಗಾಂಜಾ ಜಾತ್ರೆ

ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಧುಗಳು, ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಿಶೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:32 IST
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರ ಚಿಲುಮೆ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತ
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳ ಗಾಂಜಾ ಘಾಟು
ಸಾಧುವಿನ ಅಮಲಿನ ಸಂಭ್ರಮ
ದೇಗುಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಯುವಕರ ಮೋಜು | ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರ ಸಮಾಗಮ
