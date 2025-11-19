ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಮಾನ್ವಿ | ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ನಿಧಾನ: ಅಸಮಾಧಾನ

ಮಾನ್ವಿ: ₹61 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಗುರಿ
ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿವರಾಜ ನಾಯಕ
ಶಿವರಾಜ ನಾಯಕ
ಪರಶುರಾಮ ದೇವಮಾನೆ
ಪರಶುರಾಮ ದೇವಮಾನೆ
Rayachuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT