ಗುಂಡಿಮಯವಾದ ಗುಡದನಾಳ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ; ಸವಾರರ ಅಸಮಾಧಾನ

16 ಕೀ.ಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಕಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಾಗರಾಜ ಗೊರೆಬಾಳ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
‌ಗುಡದನಾಳ–ಲಿಂಗಸುಗೂರು 4 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಡಿಎಂ ಅನುಮೂದನೆ ದೊರಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ‌.
–ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ, ಎಇಇ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
