ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಸಿತ ಕಳವಳಕಾರಿ: ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವರೇ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆತು ಅಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ
ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂದವಾಡಗಿ-ಅಳಂದ
