ಸಿರವಾರ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಭಸ್ಮ

<p><strong>ಸಿರವಾರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಯಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಮೇವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ದನ ಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ಮೇವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ದೇವದುರ್ಗದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 91ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>