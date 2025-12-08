ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
raichur
ಸಿರವಾರ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಭಸ್ಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಸಿರವಾರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೊರವಯಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಮೇವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
