ರಾಯಚೂರು: 'ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಎ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಐದು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ–ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಆಹಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಶರಣಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ,'ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

ಉದಯಕುಮಾರ ನಿಡೋಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ,'ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರವೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ' ಎಂದರು.

ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮಧುಸೂದನ ನಾಯಕ, ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೂಪಾಬಾಯಿ, ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮಪ್ಪ, ಪಿ.ಎಫ್.ಮಠದ ಹಾಗೂ ಸುಧಾದೇವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.