ರಾಯಚೂರು: 'ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ’

ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಎ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
