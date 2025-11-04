ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
raichur
ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ
ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ
–ಅಂಬಣ್ಣ, ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
–ಗಂಗಮ್ಮ, ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು
Raichur

