ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:</strong> ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗೌರಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣುಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು, ನಿಂಬೆರಸ, ಹಾಲು, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹದ ಬರುವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹದವನ್ನು ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಒಂಟೆ, ಆನೆ, ರಥ, ನವಿಲು, ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲು, ಮಂಟಪ, ಆಂಜನೇಯ, ವಿವಿಧ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಗೊಂಡ ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ದಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಯ ಆರತಿಗಳು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80 ರಿಂದ ₹120. ದಂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹50 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಲಾಭಗಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು.</p>.<div><blockquote>ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ </blockquote><span class="attribution">–ಅಂಬಣ್ಣ, ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ </blockquote><span class="attribution">–ಗಂಗಮ್ಮ, ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು</span></div>