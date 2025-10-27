ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ ವಾರದ ಸಂತೆ ಬಜಾರ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಸಂತೆ ಬಜಾರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧವಿದೆ  
ಜಗನಾಥ ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ‌ ಹಟ್ಟಿ
ಸಂತೆ ಬಜಾರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವದಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಿ 
ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಾಯಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ‌ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
RaichurHatti gold mine

