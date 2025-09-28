ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ | ಸತತ ಮಳೆ: ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಆತಂಕ

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
ಗಂಗಪ್ಪ ಕಾರಟಗಿ ಅಮೀನಗಡ ರೈತ
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ
ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ರೈತ
