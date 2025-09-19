ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಗೌಡೂರು ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ
ಬಂಡೆಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಟಿರ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಪ್ಪ ರಮೇಶ ಹಳ್ಖದಾಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ‌ ಪಾಠ ಹೇಳಲು ತೆರಳಿದರು
Heavy RainRain effectRayachuru

