ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ

<p><strong>ಜಾಲಹಳ್ಳಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಷುಮಿಯಾ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಕಾರಣ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ತೂಂಬಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>