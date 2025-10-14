ಕವಿತಾಳ | ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದು ಹತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ನಷ್ಟ

<p><strong>ಕವಿತಾಳ:</strong> ಸಮೀಪದ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾನಯ್ಯ ದೋತರಬಂಡಿ ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಯ್ದು ಹೊದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಗುಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದು ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಂದಾಜು ₹ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡ್ಡಿದ್ದು, ₹ 5 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮಾನ್ಯಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>