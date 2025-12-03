ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ತುಕಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿಗದ ಸಮ್ಮತಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಸಂದೀಪ್‌ ಪಾಟೀಲ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಐಜಿಪಿ
RaichurKSRPKSRP force

