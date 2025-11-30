ಕವಿತಾಳ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಕವಿತಾಳ</strong>: ‘ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಅಮೀನಗಡ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ–ರಾಯಚೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಯುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹ 50 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹37 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಜಮೀನು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಹನುಮರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಡಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದ ರೈತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯದ ರೈತರ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಮಸ್ಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭೋಗಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ ಎಂ., ಸಿರವಾರ ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ಜಿಆರ್ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಭೀಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೌನ ಆರೋಪ: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>