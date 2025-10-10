ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾವಳಿ!

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ದಿನಾಂಕ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಹಿ ಎಲ್ಲವೂ ಖೊಟ್ಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಯ ನಕಲಿ ಪತ್ರ
ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಯ ನಕಲಿ ಪತ್ರ
Raichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT