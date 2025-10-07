ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಾನ್ವಿ | ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು

ಮಾನ್ವಿ: ಕಲ್ಮಠದ ದಸರಾ ಕುಂಭೋತ್ಸವ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶರ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಲ್ಮಠದ ಸುವರ್ಣ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶರ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
Rayachuru

