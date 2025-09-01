ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ | ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:</strong> ಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಗೋಲಪಲ್ಲಿಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುರುಗುಂಟಾ ಸಮೀಪದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಬವಿಸಿದ್ದು, ಲಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಸಿಲುಕಿ ನುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಪ್ರಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಧಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಹನಗಳು ಯಲಗಟ್ಟಾ–ಗೌಡೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದವು. . </p>.<p>ಗೋಲಪಲ್ಲಿಬಳಿ ಅಪಘಾತದ ವಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಧಳಕ್ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>