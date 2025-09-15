ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೇ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ. ನಾರಾಯಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2 ಈಡೇರುವುದೇ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ?’ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಹುತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಬೇಕು.
ಎ. ನಾರಾಯಣ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
