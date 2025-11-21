ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ತೊಗರಿಗೆ ಗೊಡ್ಡು ರೋಗ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
– ಕ್ಯಾತನಗೌಡ, ಮಾಚನೂರು ರೈತ
ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಗೊಡ್ಡು ರೋಗ ತಗುಲಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ನೆರವಿಗ ಬರಬೇಕು.
– ಬಸವರಾಜ ಗೌಡೂರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ
ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡೆದೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ಹನುಮಂತ ರಾಠೋಡ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಗುರುಗುಂಟಾ
