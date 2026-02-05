ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ ನಗರಿ ಅಣಿ

ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಲೇಸರ್‌ ಶೋ | ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉಪಾಹಾರದ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ
ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಮಳಿಗೆಗಳು
ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಮಳಿಗೆಗಳು
ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ
ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ
ರಾಯಚೂರು ಉತ್ಸವ
ರಾಯಚೂರು ಉತ್ಸವ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೈಕ್ಲೊಥಾನ್ ಹಾಗೂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ
ನಿತೀಶ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Raichurutsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT