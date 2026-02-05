ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು: ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, 150 ಸಿಸಿಟವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯಲು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
