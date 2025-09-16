ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಗುಡದನಾಳ ಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ
