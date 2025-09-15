ಲಿಂಗಸುಗೂರು | ರಸ್ತೆ ಗಿಜಿಗಿಜಿ, ಸವಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಕಿರಿಕಿರಿ
ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
<p class="quote">ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವೆ</p> <p class="quote">ಪ್ರವೀಣ ಬೋಗಾರ</p> <p class="quote"> <span class="Designate"> ಪುರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span> </p>
<p class="quote">ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿರಕು ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಜಿಲಾನಿ ಪಾಶಾ</p> <p class="quote"> <span class="Designate"> ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ</span> </p>