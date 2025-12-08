ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
raichur
ರಾಯಚೂರು: ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಬೇಟೆ

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 175 ವಾಹನಗಳ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:41 IST
ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್‌ಟಿಒ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಶಾಲಾ ವಾಹನ
RTORaichurschool bus

