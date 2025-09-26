ಚಿಂಚರಕಿ: 5 ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳವು

<p><strong>ಸಿರವಾರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಗಲು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಂಚಿರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹13 ಸಾವಿರ ನಗದು ₹15 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹9 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ₹15 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್, ಅಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೊ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಯಾವುದೇ ನಗದು ಇಲ್ಲದೇ ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>