ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರವಾರ | ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ: ಗಜಾನನ ಬಾಳೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Rayachuru

