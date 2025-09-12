ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಕವಿತಾಳ: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳು ವಿರೂಪ

ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌. ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಹಾಳಾದ ಶೆಲ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಕವಿತಾಳ ಸಮೀಪದ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಹಾಳಾದ ಶೆಲ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಸಂಸದರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಲ್ಲ 
ರಮೇಶ ಗಂಟ್ಲಿ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಕರವೇ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
Rayachuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT