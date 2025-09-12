Football: ಮಿನರ್ವ ಮುಡಿಗೆ ಸುಬ್ರತೊ ಕಪ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೊಹಾಲಿಯ ಮಿನರ್ವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಸಿಐಎಸ್ಸಿಇ) ತಂಡವು 64ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸುಬ್ರತೊ ಕಪ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕರ (15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿನರ್ವ 6–0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಚಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಬಿಹಾರ) ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. </p><p>ಮಿನರ್ವ ಪರ ಮಹೇಶ್ (4ನೇ ಮತ್ತು 50+1ನೇ ನಿಮಿಷ), ಲೆಟ್ಗೌಹಾವ್ ಕಿಪ್ಜನ್ (19ನೇ ಮತ್ತು 35ನೇ) ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಬಿಕ್ಸನ್ (37ನೇ) ಮತ್ತು ರಿಮೋಸನ್ (42ನೇ) ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. </p><p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಿನರ್ವ ತಂಡವು ₹4 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು<br>ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ವಿದ್ಯಾಚಲ್ ತಂಡ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>