ಡೇವಿಸ್‌ ಕಪ್: ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್

<p><strong>ಬೀಲ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್)</strong>: ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೀಳಕಾಯದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಬಲ<br>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್' ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ, ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ರಾಜಪಾಲ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮದುರೈ ಮೂಲದ, 6 ಅಡಿ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ವ್ಗಳ ಆಟ ಒಳಾಂಗಣ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.<br>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 626ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, 155ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೆರೋಮ್ ಕಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಆಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಜಪಾಲ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>2023ರಲ್ಲಿ ನಗಾಲ್ ಅವರು ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ ಲಖನೌದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಲ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡೂ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2024 ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ, ನಂತರ ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಟೋಗೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>292ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನಗಾಲ್ ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಹಸ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>