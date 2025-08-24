ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಕಾನೂನುಗಳು ಇರುವುದೇ ಜನರ, ಚಾಲಕರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ: ಎಸ್‌ಪಿ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ

ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Comments
ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ತಗ್ಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
– ಸಣ್ಣ ಈರೇಶ, ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ
Raichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

