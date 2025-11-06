ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ramanagara
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಜಮೀನಿಗೆ ದರ ನಿರ್ಧರಣ ಸಭೆ ಇಂದು

ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿರುವ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಭೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
–ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ.
–ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ
