ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜನ್ಮ‌ ದಿನಾಚರಣೆ| ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರಸು ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು: DCM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜನ  
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜನ  
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿದ ಜಾತಿಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ
ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ
RamanagaraDevaraja Arasu

