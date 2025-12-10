ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ | ಅನುಕಂಪದ ಬದಲು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ: ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಂದಾದೀಪವಾಗಿರುವ ಬಿಡದಿಯ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
– ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
RamnagarDisabled

