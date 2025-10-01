ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಗಡಿ | ಹೂವು ಕೃಷಿ: ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವನಜಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ವನಜಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ
ಹೂವಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೂ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಶಕ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಡಾ.ಸೌಜನ್ಯ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
Agricultural activityRamnagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT