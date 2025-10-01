ಮಾಗಡಿ | ಹೂವು ಕೃಷಿ: ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಚ್ಚಹನುಮೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹೂವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವನಜಾಕ್ಷಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಅವರು ಹೂವು ಬೆಳೆಯುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೂವಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಳದಿ, ನೇರಳೆ, ಪಿಂಕ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಿಳಿ, ಸೆಂಟ್ ಹಳದಿ, ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆ ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು, ಹಲಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮೆಹುಲ್ಲು, ಮೇವಿನಜೋಳ, ಅಜೋಲಾ ಬೆಳೆದು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಜತೆ ಪಶು ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಪೂರಕವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ, ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೂಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 25 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಹೂವಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೂ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಶಕ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಸೌಜನ್ಯ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>