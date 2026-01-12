ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ: ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:55 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೃತಿ ಹೃದಯ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಸೆ ಇರಕೂಡದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಸೆ ಇರಬಾರದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ
– ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ
Ramanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT