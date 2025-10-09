ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
IT, GST: ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ; ’ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಯಿಂದ 4,756 ಮಂದಿ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿವಂತರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:02 IST
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಪತಿಯ ಆದಾಯ ಆಧರಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
– ದಿನೇಶ್ ಜೆ.ಆರ್, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
RamanagarguaranteeGuarantee Schemes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

