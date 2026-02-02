ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ₹1.34 ಕೋಟಿ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಬಾಕಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:20 IST
ಬಾಕಿ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿಲಾಗಿದೆ ಇದೂವರೆಗೂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ
– ಸುಹಾಸ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ
ಜನರು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ವೇತಾಬಾಯಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯಯ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೋಟೆ ಕುಮಾರ್ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ
Ramnagarwater bill

