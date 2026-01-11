ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು: ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಕೆ. ಷರೀಫಾ

ಡಾ. ಬರಗೂರು ‘ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತ’ ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯಾಗಬೇಕು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಹಿಂಸೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ
– ಘನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ರಾಮನಗರ–ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿ
– ಭಂತೆ ಬೋಧಿದತ್ತ ಥೇರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ
Ramanagara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT