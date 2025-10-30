ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ramanagara
ರಾಮನಗರ: ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಗೆ ಬಸವನ ಹುಳು ಬಾಧೆ

ಶೀತಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಡುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೈತ್ಯ ಹುಳು; ಬೆಳೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳುಗಳಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಸವನ ಹುಳು
ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬಳೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ಈ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು
ಗೌತಮ್ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶೀತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳು
