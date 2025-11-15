ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ| ಕೆ-ಶಿಫ್ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ದೂಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೈರಾಣ

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:49 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:49 IST
ಮಾಗಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ 
ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ದೂಳು ಹರಡದಂತೆ ‌ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಕರಡಿ ನಾಗರಾಜು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
roadRamangara

